Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE
98

Perbandingan Gaji Shin Tae-yong vs Irak Radhi Shenaishil Pelatih Timnas Irak

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |08:01 WIB
Perbandingan Gaji Shin Tae-yong vs Irak Radhi Shenaishil Pelatih Timnas Irak
Gaji Shin Tae-yong dan Irak Radhi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan gaji Shin Tae-yong dan pelatih Timnas Irak U23, Radhi Shenaishil menjadi pertanyaan banyak pecinta sepakbola. Mengingat duel kedua kesebelasan menjadi laga yang sangat menentukan.

Skuad garuda tumbang dengan skor 1-2 atas Irak. Untuk itu beberapa warganet penasaran mengenai gaji dari pelatih Timnas Irak. Lantas berapa penghasilannya:

Adapun perbandingan gaji Shin Tae-yong vs Irak Radhi Shenaishil pelatih Timnas Irak banyak dicari.

Dengan reputasi apik itu, kedua pelatih memiliki nilai gaji yang fantastis. Apalagi, pengalamannya yang cukup banyak banyak yang meminang Shin Tae-yong dan Irak Radhi di beberapa negara.

Untuk Shin Tae-yong yang sudah membesut Timnas Indonesia sejak 2019. Kendati baru mulai melatih pasca pandemi pada awal 2021, pelatih asal Korea Selatan sukses mencatatkan rekor apik bersama skuad garuda di semua kelompok usia.

Mulai dari Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong sukses meloloskannya ke Piala Asia U20 2023 lalu. Kemudian di Timnas Senior, ia sukses membawa garuda terbang tinggi lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya setelah 15 tahun dan langsung membuatnya menembus babak 16 besar pertama kalinya sepanjang sejarah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183018//shin_tae_yong_memuji_nova_arianto_yang_mencetak_sejarah_bersama_timnas_indonesia_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025_novaarianto30-l0OM_large.jpg
Respons Shin Tae-yong Setelah Nova Arianto Minta Maaf Gagal Loloskan Timnas Indonesia U-17 ke 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182600//mentan_amran-GMok_large.jpg
RI Bakal Investasi Rp20 Triliun untuk Sistem Pembibitan hingga Pakan Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181492//pssi_sempat_menjaring_10_nama_ketika_hendak_mencari_pengganti_shin_tae_yong_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-Zfnd_large.jpg
PSSI Ditolak 5 Pelatih saat Cari Pengganti Shin Tae-yong sebagai Arsitek Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181107//shin_tae_yong-sIVo_large.jpg
Bantah Timnas Indonesia CLBK dengan Shin Tae-yong, Exco PSSI Tegaskan Fokus Cari Pelatih Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180874//shin_tae_yong-OuWd_large.jpg
Soal Isu 10 Anggota Exco PSSI Setuju Shin Tae-yong Kembali Latih Timnas Indonesia, Endri Erawan Bantah Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180180//shin_tae_yong-T3sf_large.jpg
Legenda Persib Bandung Ungkap Penyebab Timnas Indonesia Tak Butuh Shin Tae-yong
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement