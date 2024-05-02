Mengintip Perbandingan Gaji Jalal Hassan Kiper Timnas Irak vs Ernando Ari Kiper Timnas Indonesia U-23

JAKARTA – Perbandingan gaji Jalal Hassan Kiper Timnas Irak dan Ernando Ari Kiper Timnas Indonesia. Ernando Ari merupakan pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang bermain sebagai kiper. Ernando memulai awal kariernya di Persebaya junior pada tahun 2018. Lalu di tahun 2021, Ernando menjadi bagian dari tim Senior Persebaya.

Selama di Timnas Indonesia, pemain kiper tersebut telah bermain di skuad U-17, U-19 dan U-23. Dirinya juga turut mengambil bagian penting pada kemenangan Garuda Muda di Sea Games 2023.

Nama Ernando naik daun setelah berhasil membawa Timnas Indonesia pada kejuaraan Piala AFF U-16 2018.

Pemain berusia 22 tahun tersebut dinobatkan sebagai Man of The Match dalam pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23.

Jalal Hassan merupakan pemain Tim Nasional (Timnas) Irak yang bermain sebagai kiper. Dirinya lahir pada 18 Mei 1991 di Baghdad. Hassan bergabung di Al Zawraa Baghdad pada 1 Juli 2017.

Tidak sedikit warganet yang membahas mengenai besar gaji yang diterima oleh kedua kiper tersebut yang akan hadir pada pertandingan AFC U-23 Asian Cup.

Melansir data melalui Transfermarkt, pada 6 Januari 2017, Hassan memiliki harga pasaran sebesar Rp1,74 miliar pada saat di klub Amanat Baghdad. Pada 24 Maret 2021, nilai pasarnya melonjak pada saat bergabung di Al-Zawraa SC. Nilai pasarannya mencapai Rp5,21 miliar.