Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Perbandingan Gaji Jalal Hassan Kiper Timnas Irak vs Ernando Ari Kiper Timnas Indonesia U-23

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |20:02 WIB
Mengintip Perbandingan Gaji Jalal Hassan Kiper Timnas Irak vs Ernando Ari Kiper Timnas Indonesia U-23
Perbandingan gaji kiper timnas irak dengan ernando ari kiper timnas indonesia (Foto: reuters)
A
A
A

JAKARTA – Perbandingan gaji Jalal Hassan Kiper Timnas Irak dan Ernando Ari Kiper Timnas Indonesia. Ernando Ari merupakan pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang bermain sebagai kiper. Ernando memulai awal kariernya di Persebaya junior pada tahun 2018. Lalu di tahun 2021, Ernando menjadi bagian dari tim Senior Persebaya.

Selama di Timnas Indonesia, pemain kiper tersebut telah bermain di skuad U-17, U-19 dan U-23. Dirinya juga turut mengambil bagian penting pada kemenangan Garuda Muda di Sea Games 2023.

Nama Ernando naik daun setelah berhasil membawa Timnas Indonesia pada kejuaraan Piala AFF U-16 2018.

Pemain berusia 22 tahun tersebut dinobatkan sebagai Man of The Match dalam pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23.

Jalal Hassan merupakan pemain Tim Nasional (Timnas) Irak yang bermain sebagai kiper. Dirinya lahir pada 18 Mei 1991 di Baghdad. Hassan bergabung di Al Zawraa Baghdad pada 1 Juli 2017.

Tidak sedikit warganet yang membahas mengenai besar gaji yang diterima oleh kedua kiper tersebut yang akan hadir pada pertandingan AFC U-23 Asian Cup.

Melansir data melalui Transfermarkt, pada 6 Januari 2017, Hassan memiliki harga pasaran sebesar Rp1,74 miliar pada saat di klub Amanat Baghdad. Pada 24 Maret 2021, nilai pasarnya melonjak pada saat bergabung di Al-Zawraa SC. Nilai pasarannya mencapai Rp5,21 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement