HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesan Menko Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet, Merugikan!

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |17:14 WIB
Pesan Menko Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet, Merugikan!
Menko Luhut minta orang toxic tak masuk kabinet Prabowo (Foto: Kemenkomaritim)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Terpilih Prabowo Subianto mulai menyusun nama-nama yang akan masuk dalam kabinet pemerintahannya. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpesan agar Prabowo tidak membawa orang "toxic" atau bermasalah ke kabinetnya.

“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dilansir dari Antara, Jumat (3/5/2024).

Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.

Adapun salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

Halaman:
1 2
