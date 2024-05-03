Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seleksi Sekolah Kedinasan Dibuka Mei 2024, Ini Rinciannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |19:10 WIB
Seleksi Sekolah Kedinasan Dibuka Mei 2024, Ini Rinciannya
Seleksi sekolah kedinasan dibuka Mei 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Seleksi sekolah kedinasan dibuka Mei 2024. Pemerintah segera memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), baik untuk CPNS di lingkungan sekolah kedinasan maupun CASN secara umum di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, untuk seleksi CPNS di sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei 2024. Tahun ini Kementerian PANRB menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi.

Sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

"Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi dengan mempertimbangkan tantangan zaman. Misalnya di STMKG, di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Juga di Politeknik Siber dan Sandi Negara di mana digitalisasi tak terelakkan, sehingga kita butuh talenta misalnya terkait cyber security," ujar Menteri Anas dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jumat (3/5/2024).

Lebih lanjut, Menteri Anas mengatakan rencananya pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan ini akan dibuka sekitar minggu kedua Bulan Mei ini. Hal ini menunggu para penyelenggara sekolah kedinasan berkoordinasi secara teknis dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement