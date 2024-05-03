Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aplikasi Penghasil Uang Rp150 Ribu per Hari

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |23:01 WIB
Aplikasi Penghasil Uang Rp150 Ribu per Hari
Aplikasi penghasil uang 150 ribu per hari (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang 150 ribu perhari ini dapat menjadi penghasilan tambahan.

Di era yang serba cepat dan instan ini, masyarakat dapat melakukan segala pekerjaan dengan mudah. Salah satunya yaitu kegiatan mencari uang yang kini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel saja.

Belakangan ini bermunculan aplikasi-aplikasi yang memberikan uang kepada penggunanya hanya dengan menyelesaikan misi yang tersedia. Imbalannya pun cukup menarik mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu.

Berikut Aplikasi penghasil uang 150 ribu perhari hasil rangkuman tim Okezone, Jumat (5/3/2024):

1. Snack Video

Setiap kali menonton atau membuat video di aplikasi ini pengguna akan mendapatkan koin yang bisa ditukarkan dengan uang tunai, pulsa, atau kuota. Snack Video bisa diunduh secara gratis di Google Play Store atau App Store. Pengguna dapat menukarkan koin yang telah dikumpulkan melalui berbagai e-wallet seperti Gopay, Dana, dan lain-lain.

2. Cashzine

Cashzine memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kuota gratis hanya dengan membaca berita di aplikasi ini. Setiap kali pengguna membaca berita di aplikasi ini, akan mendapatkan koin. Koin tersebut dapat ditukarkan menjadi uang atau kuota internet.

3. Cashpop

CashPop merupakan aplikasi yang memberikan koin kepada penggunanya setelah menyelesaikan misi. Misi yang tersedia dalam aplikasi ini mulai dari browsing, chatting, hingga menonton video. Para pengguna hanya perlu menyelesaikan misi yang diberikan saja, tidak perlu mengundang teman. Koin yang dihasilkan dapat dicairkan ke e-wallet, seperti dana.

4. Toloka

Toloka adalah aplikasi yang berbasis misi untuk menghasilkan uang. Aplikasi ini memberikan imbalan yang beragam kepada penggunanya sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Jangan khawatir, toloka tidak meminta deposit kepada penggunanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
