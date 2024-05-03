Orang Terkaya RI dari Bisnis Mi Instan, Ada yang Punya Harta Rp166,8 Triliun

JAKARTA - Mie instan telah lama menjadi makanan siap saji populer semua kalangan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Siapa sangka mie instan bisa mendongkrak kekayaan seseorang hingga ratusan triliun.

Dengan harga yang ramah kantong, mi instan menyajikan aneka ragam varian rasa yang dapat memanjakan lidah bagi seluruh kalangan masyarakat.

Menjadi kegemaran orang Indonesia, mi instan juga sudah mendunia sampai diekspor ke berbagai negara seperti Amerika, Belanda, Korea Selatan, Taiwan, dan negara lainnya. Brand tersebut berasal dari perusahaan Indofood.

Berdasarkan penelusuran Okezone, berikut 5 daftar orang terkaya Indonesia yang memiliki bisnis mi instan:

Anthoni Salim

Produk andalannya adalah mie instan Indomie perusahaan Indofood, Anthoni menjadi orang terkaya nomor 3 di Indonesia versi Forbes 2023 dengan harta kekayaan USD10,3 miliar atau setara Rp166,8 triliun (kurs Rp16.200 per USD). Berkat bisnisnya mie nya tersebut, Anthoni Salim menjadi raja mi instan di Indonesia.

Tidak hanya menggeluti bisnis mi Instan, Anthoni juga menjadi pemimpin Salim Group yang sumber kekayaannya berasal dari sektor ritel, perbankan, telekomunikasi, energi hingga makanan.

Husain Djojonegoro

Posisi selanjutnya ditempati oleh Husain, Ia menggeluti mi instan dengan brand Mie ABC dan Gurimi. Berkat bisnisnya, Husain Djojonegoro mempunyai harta kekayaan USD1,15 miliar atau setara Rp18,6 triliun dan menduduki peringkat 42 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2023.

Tidak hanya itu, Husain juga memiliki bisnis Orang Tua Group yang merupakan warisan dari ayah dan saudaranya. Bisnis Orang Tua Group juga dikenal dengan produk makanan serta minumnya.

Kemudian ABC Group juga menjadi perusahaan yang dikelola Husain dengan adiknya, perusahaan tersebut memproduksi produk seperti Vitamin You C1000, baterai ABC dan produk lainnya.

BACA JUGA: 5 Kota dengan Jumlah Orang Kaya Paling Banyak di Dunia

Jogi Hendra Atmadja

Jogi adalah Kepala Grup Mayora, salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Produk-produk Mayora yang terkenal dan mendunia seperti Kopiko, Danisa hingga Roma

Produk yang diproduksi Grup Mayora seperti sereal, kopi, biskuit, permen dan lain sebagainya. Selain itu, Mayora juga memproduksi mi instan dengan merek Mie Oven, Migelas hingga Bakmi Mewah.

Berkat usahanya tersebut, Jogi menjadi orang terkaya nomor 11 di Indonesia versi Forbes 2023 dengan harta kekayaan mencapai USD4,4 miliar atau setara Rp71,2 triliun.

Djajadi Djaja

Djajadi menjadi orang terkaya berkat bisnis mi instannya, sebelum Indomie di klaim oleh Indofood ternyata Djaja telah menemukannya lebih dulu.