Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Orang Terkaya RI dari Bisnis Mi Instan, Ada yang Punya Harta Rp166,8 Triliun

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |04:14 WIB
Orang Terkaya RI dari Bisnis Mi Instan, Ada yang Punya Harta Rp166,8 Triliun
Orang Kaya Berkat Mi Instan. (Foto: Okezone.com/Bangkopost)
A
A
A

JAKARTA - Mie instan telah lama menjadi makanan siap saji populer semua kalangan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Siapa sangka mie instan bisa mendongkrak kekayaan seseorang hingga ratusan triliun.

Dengan harga yang ramah kantong, mi instan menyajikan aneka ragam varian rasa yang dapat memanjakan lidah bagi seluruh kalangan masyarakat.

Menjadi kegemaran orang Indonesia, mi instan juga sudah mendunia sampai diekspor ke berbagai negara seperti Amerika, Belanda, Korea Selatan, Taiwan, dan negara lainnya. Brand tersebut berasal dari perusahaan Indofood.

Berdasarkan penelusuran Okezone, berikut 5 daftar orang terkaya Indonesia yang memiliki bisnis mi instan:

Anthoni Salim

Produk andalannya adalah mie instan Indomie perusahaan Indofood, Anthoni menjadi orang terkaya nomor 3 di Indonesia versi Forbes 2023 dengan harta kekayaan USD10,3 miliar atau setara Rp166,8 triliun (kurs Rp16.200 per USD). Berkat bisnisnya mie nya tersebut, Anthoni Salim menjadi raja mi instan di Indonesia.

Tidak hanya menggeluti bisnis mi Instan, Anthoni juga menjadi pemimpin Salim Group yang sumber kekayaannya berasal dari sektor ritel, perbankan, telekomunikasi, energi hingga makanan.

Husain Djojonegoro

Posisi selanjutnya ditempati oleh Husain, Ia menggeluti mi instan dengan brand Mie ABC dan Gurimi. Berkat bisnisnya, Husain Djojonegoro mempunyai harta kekayaan USD1,15 miliar atau setara Rp18,6 triliun dan menduduki peringkat 42 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2023.

Tidak hanya itu, Husain juga memiliki bisnis Orang Tua Group yang merupakan warisan dari ayah dan saudaranya. Bisnis Orang Tua Group juga dikenal dengan produk makanan serta minumnya.

Kemudian ABC Group juga menjadi perusahaan yang dikelola Husain dengan adiknya, perusahaan tersebut memproduksi produk seperti Vitamin You C1000, baterai ABC dan produk lainnya.

Jogi Hendra Atmadja

Jogi adalah Kepala Grup Mayora, salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Produk-produk Mayora yang terkenal dan mendunia seperti Kopiko, Danisa hingga Roma

Produk yang diproduksi Grup Mayora seperti sereal, kopi, biskuit, permen dan lain sebagainya. Selain itu, Mayora juga memproduksi mi instan dengan merek Mie Oven, Migelas hingga Bakmi Mewah.

Berkat usahanya tersebut, Jogi menjadi orang terkaya nomor 11 di Indonesia versi Forbes 2023 dengan harta kekayaan mencapai USD4,4 miliar atau setara Rp71,2 triliun.

Djajadi Djaja

Djajadi menjadi orang terkaya berkat bisnis mi instannya, sebelum Indomie di klaim oleh Indofood ternyata Djaja telah menemukannya lebih dulu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement