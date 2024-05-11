Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Gaji Kasir Indomaret di Tiap Daerah

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |06:02 WIB
Daftar Gaji Kasir Indomaret di Tiap Daerah
Gaji kasir indomaret (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BEKASI - Ternyata gaji kasir Indomaret tidak sama. Besaran gaji kasir berbeda-beda tergantung dengan daerahnya.

Indomaret merupakan minimarket yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Bagaimana tidak, gerai Indomaret sendiri sudah tersebar di seluruh Indonesia. Gerai yang dimilikinya saja sudah lebih dari 22.000 per tahun 2024.

Di minimarket ini pelanggan bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari hingga melakukan pembayaran virtual dan top up e-wallet. Melayani banyak transaksi, ternyata gaji kasir Indomaret tidak sama.

Berdasarkan penelusuran, gaji kasir Indomaret 2024 berkisar di angka Rp2,5 juta sampai Rp5 juta per bulannya. Gaji yang diterima oleh kasir menyesuaikan besaran Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada lokasi tempatnya bekerja.

Berikut rangkuman beberapa UMR kota dan kabupaten di Indonesia, dikutip dari Okezone, Jumat(10/5/2024):

Kota Bekasi : Rp5.343.430

Kabupaten Karawang : Rp5.257.834

Kabupaten Bekasi : Rp5.219.263

DKI Jakarta : Rp5.067.381

Kota Depok: Rp4.878.612

Kota Cilegon: Rp4.815.102

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/455/3144649/ritel_modern-fiSk_large.jpg
Ini 3 Biang Kerok Banyak Ritel Modern di RI Tutup dan Sepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/455/3129472/lulu-CNkx_large.jpg
Gerai Lulu Hypermarket Tutup, Ini Harta Kekayaan Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128045/lulu_hypermarket-DgjQ_large.jpg
5 Fakta Lulu Hypermarket Tutup 10 April, Ratusan Karyawan Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128097/lulu_hypermarket-JKZH_large.jpg
Lulu Hypermarket Cuci Gudang Jelang Tutup Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128063/lulu_hypermarket-FpSE_large.jpg
Siapa Pemilik Gerai Lulu Hypermarket yang Bakal Tutup 10 April 2025? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127930/lulu_hypermarket-OoLR_large.jpg
Lulu Hypermarket Tutup 10 April, Banting Harga hingga PHK Pekerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement