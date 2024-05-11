Daftar Gaji Kasir Indomaret di Tiap Daerah

BEKASI - Ternyata gaji kasir Indomaret tidak sama. Besaran gaji kasir berbeda-beda tergantung dengan daerahnya.

Indomaret merupakan minimarket yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Bagaimana tidak, gerai Indomaret sendiri sudah tersebar di seluruh Indonesia. Gerai yang dimilikinya saja sudah lebih dari 22.000 per tahun 2024.

Di minimarket ini pelanggan bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari hingga melakukan pembayaran virtual dan top up e-wallet. Melayani banyak transaksi, ternyata gaji kasir Indomaret tidak sama.

Berdasarkan penelusuran, gaji kasir Indomaret 2024 berkisar di angka Rp2,5 juta sampai Rp5 juta per bulannya. Gaji yang diterima oleh kasir menyesuaikan besaran Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada lokasi tempatnya bekerja.

Berikut rangkuman beberapa UMR kota dan kabupaten di Indonesia, dikutip dari Okezone, Jumat(10/5/2024):

Kota Bekasi : Rp5.343.430

Kabupaten Karawang : Rp5.257.834

Kabupaten Bekasi : Rp5.219.263

DKI Jakarta : Rp5.067.381

Kota Depok: Rp4.878.612

Kota Cilegon: Rp4.815.102