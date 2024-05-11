Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PMI Manufaktur RI Turun, tapi Masih di Atas China dan Malaysia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |16:25 WIB
PMI Manufaktur RI Turun, tapi Masih di Atas China dan Malaysia
PMI manufaktur RI turun (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PMI Manufaktur Indonesia berada di posisi kelima dari seluruh negara di dunia pada April 2024.

Menko Airlangga menyebut posisi tersebut berada diatas negara Tiongkok atau negara tetangga Malaysia. PMI Manufaktur Indonesia per April berada di angka 52,9, sedangkan China baru berada di angka 51,4, adapun Malaysia berada di angka 49,0.

Berdasarkan catatan S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia pada bulan April itu turun jika dibandingkan dengan bulan Maret sebelumnya yang berada di angka 54,2.

"PMI manufaktur Indonesia masih diatas 52,9, artinya kita masih lebih baik dari negara Tiongkok (51,4) maupun Malaysia (49,0)," ujar Airlangga dalam seminar Ekonomi di Sekolah Kolese Kanisius Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2024).

Lebih lanjut Menko Airlangga menjelaskan sektor manufaktur memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap perekonomian nasional. Hal itu yang membawa ekonomi Indonesia pada kuartal I 2024 lalu juga masih tumbuh positif yang berada di angka 5,11% secara year on year.

Selain itu, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sebelumnya sudah berlangsung juga memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Sebab menurutnya, momen pemilu meningkatkan konsumsi masyarakat.

