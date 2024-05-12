Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lowongan CPNS 1,28 Juta Formasi Dibuka Juni 2024, Simak Faktanya

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |07:02 WIB
Lowongan CPNS 1,28 Juta Formasi Dibuka Juni 2024, Simak Faktanya
Formasi seleksi CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) akan kembali dibuka pada juni 2024. Untuk tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan membuka 1,28 juta formasi ASN. Itu merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 2,3 juta ASN.

Pendaftaran CASN 2024 terdiri atas CPNS dan PPPK. Saat ini progress dari seleksi CASN 2024 sedang dalam tahap verifikasi dan ditargetkan akan selesai pada bulan Juni 2024.

Okezone telah merangkum fakta seputar seleksi CPNS 2024:

1. Pendaftaran Dibuka Juni 2024

Hingga saat ini, tanggal pasti pembukaan CASN 2024 belum diumumkan. Namun, Menteri PANRB Abdullah Azwar telah menegaskan bahwa target pendaftaran CASN akan dimulai pada bulan Juni 2024

"Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni 2024,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

2. Diusulkan Diundur

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengusulkan Seleksi CASN diundur pada 27 November 2024 setelah pelaksanaan Pilkada. Ia mengusulkan demikian agar seleksi CASN tidak dijadikan komoditas politik serta mencegah potensi kecurangan.

"Seleksi CASN ini dapat ditunda sampai selesai Pilkada, agar tidak dijadikan komoditas politik. Di pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji yang mendukung kepala daerah tertentu akan dijadikan CASN," jelas Najih

1 2
