HOME FINANCE PROPERTY

6 Fakta Kemajuan Proyek IKN hingga Siap Dipakai Upacara 17 Agustus Tahun Ini

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |06:24 WIB
6 Fakta Kemajuan Proyek IKN hingga Siap Dipakai Upacara 17 Agustus Tahun Ini
Fakta dan Kemajuan Proyek IKN. (Foto: okezone.com/Nyoman Nuarta)
A
A
A

BEKASI - Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN kini bukan lagi wacana semata. IKN sudah mulai dibangun dan satu per satu infrastuktur sudah mulai digunakan.

Pemindahan Ibu Kota Indonesia ini merupakan hasil diskusi dari berbagai kajian. Dikutip dari laman DPRD Provinsi DKI Jakarta, alasannya mengacu pada aspek ekologis, sosiologis, dan historis.

“Asal mulanya kita bisa pindah karena berdasarkan kajian, Jakarta ini kan tanahnya makin turun permukaannya. Kemudian juga sudah semakin padat (penduduk-Red), jadi harus ada solusi. Makanya, ibukota dipindahkan ke IKN” ujar Anggota DPRD DKI Jakarta, Kenneth,”

Berikut rangkuman fakta terbaru mengenai IKN. Senin (13/5/2024):

1. Pembangunan IKN hampir rampung

Pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung dan mempercepat pembangunan Ibukota baru kedepannya. Targetnya, secara keseluruhan konstruksi infrastruktur dasar di IKN sudah mencapai 80% pada Agustus mendatang.

2. Upacara Kemerdekaan di IKN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan berharap bahwa upacara 17 Agustus tahun ini bisa dilaksanakan di IKN.

"Kita berharap 17 Agustus nanti, upacara akan bisa dilakukan di sini, dan bukan hanya tol saja, tapi yang lain-lain saya kira sudah berjalan dengan baik. Seperti airport itu akan bisa didarati, dan bisa mengakomodasi 3 pesawat sampai tanggal 17 Agustus nanti. Tapi untuk semua ya nanti selesai kira-kira setahun lagi selesai," ujar Luhut.

3. Bandara VVIP IKN

Luhut mengungkap jika Bandara VVIP (IKN) siap beroperasi pada Agustus 2024. Bandara VVIP IKN hanya mampu menampung 3 pesawat saja, sebab pengoperasian bandara tersebut masih cukup terbatas, sambil menunggu pengerjaan konstruksi rampung seluruhnya.

4. Starlink

Unit satelit SpaceX milik Elon Musk, Starlink mendapat izin beroperasi di Indonesia. Perusahaan ini akan melakukan uji coba di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bulan ini dan peluncurannya diharapkan sesudahnya. Uji cobanya akan berlangsung selama seminggu.

Starlink akan bekerja sama dengan penyedia akses jaringan lokal ketika beroperasi di Indonesia untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

