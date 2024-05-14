Izin Usaha Paytren Dicabut, Yusuf Mansur: Sudah Memperjuangkan yang Terbaik

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Paytren Aset Manajemen atau Paytren. Pencabutan izin usaha dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pemilik Paytren, Ustaz Yusuf Mansur mengaku ikhlas atas keputusan OJK tersebut. Dia mengaku selama ini sudah berjuang untuk membantu memajukan ekonomi masyarakat melalui Paytren.

“Ridha, insya Allah. Sudah memperjuangkan yang terbaik juga, dengan izin Allah, sudah maksimal di kerja dan usaha,” kata Yusuf Mansur saat dihubungi IDX Channel pada Selasa (14/5/2024).

Atas dicabutnya izin usaha Paytren, Yusuf Mansur menyampaikan bahwa tujuannya mendirikan Paytren adalah untuk memajukan ekonomi masyarakat dan mendorong ekonomi syariah. Ia berharap semoga usahanya kala itu bisa menjadi amal jariyahnya.

“Gimana niatnya, kan niat saya sudah dicatat Allah. Semoga Allah mengampuni saya dan kawan-kawan semua, lalu memberikan kesempatan lagi di kemudian hari dalam keadaan lebih baik,” ujar Yusuf.

Yusuf Mansur pun menegaskan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi dana nasabah yang tersimpan di Paytren. Ia mengaku sudah tidak memiliki utang terkait dana investasi masyarakat.

Selain itu, Yusuf Mansur juga berterima kasih kepada OJK karena telah membantu dan memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mendirikan usaha tersebut. Ia juga berharap pihak regulator tidak kapok dengan ide-ide usahanya.

“Saya siap belajar terus untuk eksekusi yang lebih baik ke depannya. Maafin saya,” tutur Yusuf.