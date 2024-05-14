AXA Mandiri Cetak Laba Bersih Rp1,3 Triliun di 2023

JAKARTA - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) membukukan laba bersih setelah pajak senilai Rp1,33 triliun di 2023. Dibandingkan tahun 2022, laba bersih tersebut meningkat 13,2% dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp1,17 triliun.

Presiden Direktur AXA Mandiri Handojo G Kusuma mengatakan, pencapaian tersebut didukung inisiatif perusahaan untuk terus menjaga portofolio bisnis yang sehat, serta pengelolaan biaya dan risiko underwriting yang baik.

“Kinerja yang saya bilang luar biasa tentunya seperti pendapatan laba bersih tadi di Rp1,3 triliun peningkatan 13% YoY, boleh dibilang all time high sejak AXA Mandiri berdiri di tahun 2003, ini adalah yang tertinggi,” ucap Handojo pada konferensi pers kinerja keuangan AXA Mandiri 2023, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

AXA Mandiri memiliki total aset mencapai Rp41,11 triliun dari Rp40,15 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya, tercatat sampai Desember 2023. Hal ini didukung oleh pertumbuhan bisnis dan strategi penempatan investasi yang prudent.

Kekuatan keuangan AXA Mandiri juga tercermin dari Risk Based Capital (RBC) yang terus terjaga hingga mencapai 519.24%, dan alami peningkatan dari 477.58% pada tahun 2022 atau lebih dari empat kali lipat dari batas minimum yang ditetapkan OJK yaitu 120%.

“Kami memiliki landasan yang kuat untuk terus membangun pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan potensi pada industri asuransi yang masih luas ditambah dengan dukungan dan sinergi dari Bank Mandiri sebagai salah satu perbankan terbesar di Indonesia dan AXA Group sebagai perusahaan asuransi global terkemuka,” ungkap Handojo.

Handojo juga menekankan bahwa kinerja positif yang didapatkan AXA Mandiri yang konsisten adalah hasil dari strategi perusahaan untuk menekankan inovasi dalam menghadirkan produk serta layanan baru dengan tujuan dapat memenuhi segala segmen kebutuhan masyarakat.