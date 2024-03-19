AXA Mandiri Rambah Sektor Asuransi Syariah

JAKARTA - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merambah sektor asuransi syariah. Kali ini, AXA Mandiri menghadirkan asuransi syariah terbaru dengan manfaat yang inovatif yang dapat membantu masyarakat untuk menjaga amanah di dunia dan kemuliaan di akhirat.

Direktur AXA Mandiri Uke Giri Utama mengungkapkan asuransi ini memberikan manfaat perlindungan saat peserta masih hidup sampai dengan akhir masa asuransi berdasarkan prinsip syariah. Menurutnya, pemegang polis bisa mewujudkan amanahnya kepada diri sendiri, orang lain dan ibadahnya.

“Asuransi Perlindungan Amanah Syariah kami hadirkan dengan deretan manfaat jiwa, kesehatan, hingga manfaat akhir masa asuransi yang bisa digunakan untuk mewujudkan amanah nasabah,” papar Uke di Park Hyatt Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Lebih lanjut dia menjabarkan, dalam kehidupan berkeluarga, kita semua menjalankan sejumlah amanah, baik bagi keluarga, diri kita sendiri, atau kepada Tuhan.

Salah satu amanah yang bisa diwujudkan adalah menjaga diri sendiri dari risiko kondisi kritis yang merupakan hal yang bisa dilakukan dengan Asuransi Perlindungan Amanah Syariah yang dilengkapi dengan manfaat perlindungan dari 77 kondisi kritis.

Amanah lain yang bisa diwujudkan adalah menjaga risiko finansial keluarga dengan manfaat rawat inap (harian, ICU dan pemulihan).