HOME FINANCE PROPERTY

Resmikan Bendungan Ameroro Rp1,57 Triliun, Jokowi: Cegah Krisis Air dan Banjir

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |15:03 WIB
Resmikan Bendungan Ameroro Rp1,57 Triliun, Jokowi: Cegah Krisis Air dan Banjir
Presiden Jokowi resmikan Bendungan (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Bendungan Ameroro yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari ini Selasa (14/5/2024).

Jokowi menekankan pentingnya keberadaan bendungan dalam mencegah terjadinya krisis air yang saat ini makin mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia.

"Kita tahu beberapa negara sekarang ini mulai terjadi yang namanya krisis air, sulit sekali mendapatkan air. Karena ke depan air menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan membiarkan air untuk mengalir terus ke laut dan tidak kita manfaatkan," kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bendungan yang dibangun sejak tahun 2020 dan selesai pada akhir tahun 2023 tersebut menghabiskan anggaran hingga Rp1,57 triliun. Presiden berharap Bendungan Ameroro dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan investasi yang telah dikeluarkan, salah satunya dalam mereduksi banjir di sekitar wilayah Konawe.

"Kapasitas tampungnya 88 juta meter kubik, ini bendungan sangat besar sekali dengan luas genangan 398 hektare. Dan juga dapat mengurangi banjir, mereduksi banjir yang sebelumnya ada di wilayah di sekitar Konawe," katanya,

Telusuri berita finance lainnya
