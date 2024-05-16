Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Alfamart (AMRT) Buka Suara Soal Investasi di Bank Aladin Syariah

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:36 WIB
Alfamart (AMRT) Buka Suara Soal Investasi di Bank Aladin Syariah
Alfamart Soal Investasi di Bank Aladin Syariah. (Foto: Okezone.com/Nekha)
A
A
A

TANGERANG - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) buka suara soal investasi perusahaan di PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) yang masih merugi.

Berdasarkan laporan keuangan AMRT di kuartal I-2024, akumulasi kerugian nilai wajar AMRT di BANK yang belum direalisasikan (floating loss) mencapai Rp183,82 miliar, membengkak dari akhir 2023 yang mencapai Rp135,29 miliar.

Diketahui, AMRT menguasai 294,11 juta saham atau mewakili 2,01% saham BANK seharga Rp1.700 per saham.

Total setoran modal dilakukan senilai Rp500 miliar sejak 7 Juni 2022. Namun nilai ini mengalami penurunan menyusul tekanan terhadap saham BANK.

Pada 31 Maret 2024, manajemen mengakui nilai investasi Perusahaan di PT Bank Aladin Syariah Tbk menjadi sebesar Rp283 miliar.

Hingga Kamis (15/6), saham BANK naik 0,54% di Rp930 per saham. Dalam sepekan, nilai transaksi investor di BANK bersih mencapai Rp3,4 miliar.

Direktur Utama AMRT, Anggara Hans Prawira, mengatakan pihaknya melihat perusahaan masih memiliki model bisnis yang sejalan dengan pertumbuhan kinerja Bank Aladin

“Kami melihat ada sinergi model bisnis kami dengan Bank Aladin. Makanya waktu itu itu kami memutuskan untuk investasi,” kata Anggara dalam Public Expose, Kamis (15/5/2024).

