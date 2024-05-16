Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Alfamart (AMRT) Tebar Dividen Rp1,19 Triliun, 35% dari Laba Bersih

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:32 WIB
Alfamart (AMRT) Tebar Dividen Rp1,19 Triliun, 35% dari Laba Bersih
Alfamart Putuskan Tebar Dividen. (Foto: Okezone.com/Nekha)
JAKARTA - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) memutuskan membagikan dividen tunai senilai Rp1,19 triliun. Dividen per saham dipatok sebesar Rp28,68 per saham.

Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, hari ini. Adapun dividend payout ratio (DPR) AMRT mencapai 35% dari total laba bersih tahun buku 2023.

Nilai dividen akan mengalir kepada pemegang 41,52 miliar saham AMRT. Dana dividen berasal dari laba bersih tahun buku 2023 yang mencapai Rp3,4 triliun.

Diketahui laba Perusahaan jaringan waralaba Alfamart tumbuh 19,20% year on year (yoy) dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp2,85 triliun.

Alhasil laba bersih per saham dasar AMRT terkerek menjadi Rp81,97 per saham dari semula 68,76 per saham.

1 2
