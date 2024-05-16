Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Surplus Neraca Dagang April Turun USD1,02 Miliar

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |03:16 WIB
Surplus Neraca Dagang April Turun USD1,02 Miliar
Surplus Neraca Perdagangan turun (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Surplus neraca dagang bulan April 2024 turun USD1,02 miliar dibanding bulan Maret 2024 atau menyentuh USD3,56 miliar.

Data surplus ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam sebuah konferensi pers, Rabu (15/5/2024).

"Meski demikian, surplus April 2024 ini masih lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu," jelasnya.

Fudji menerangkan surplus yang dihasilkan bulan ini didominasi oleh komoditas nonmigas. Komodinas nonmigas sendiri menyumbang sekitar USD5,17 miliar dengan penyumbang surplus utama bahan bakar mineral, disusul lemak dan minyak hewan atau nabati, serta besi dan baja.

"Surplus neraca perdagangan nonmigas April 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan lalu dan juga bulan yang sama tahun lalu," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173693/pelabuhan-gUER_large.jpg
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD5,49 Miliar di Agustus, 64 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168992/menkeu_purbaya-PQ6y_large.jpg
Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Neraca Dagang RI Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168456/chile-cP5G_large.jpg
Hubungan Dagang Indonesia-Chile Terus Meningkat, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160375/mendag-mLql_large.jpg
Neraca Perdagangan Surplus 62 Bulan, Ekspor RI Tumbuh 7,7 Persen di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159613/neraca_dagang_ri-gCXO_large.jpeg
Neraca Dagang RI Surplus USD4,10 Miliar pada Juni 2025, Catat Rekor 62 Bulan Berturut-turut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement