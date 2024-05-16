Bayar Aksesori Mobil, Kemal Redindo Alias Dindo Anak SYL Minta Uang Rp111 Juta ke Eselon I Kementan

JAKARTA – Nama Kemal Redindo ikut terseret usai kasus korupsi mantan Menteri Pertanian terungkap. Salah satu ulahnya adalah meminta Rp111 Juta kepada Eselon 1 untuk membayar aksesori mobil.

Semua ini berawal dari Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Sukim Supandi yang menyatakan bahwa ia meminjami Syahrul Yasim Limpo (SYL) uang sebesar Rp200 juta. Uang tersebut digunakan oleh SYL untuk merenovasi kamar anaknya, Kemal Redindo.

Hal ini terungkap usai Sukim memberikan kesaksiannya dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/5/2024). Pernyataan tersebut kemudian menyentil rasa penasaran warganet mengenai sosok Kemal Redindo.

Berdasarkan informasi yang ada, saat ini Kemal bekerja di sektor pemerintahan. Ia pernah berdinas di beberapa instansi lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan.

Kemal pernah menduduki jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Gowa pada tahun 2017. Ia kemudian diangkat sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel.