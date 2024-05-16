Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anak Pertama Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita Beli Skincare, Speaker, Mobil dan Belanja di Mal Dibayar Pakai Duit Kementan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |14:15 WIB
Anak Pertama Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita Beli Skincare, Speaker, Mobil dan Belanja di Mal Dibayar Pakai Duit Kementan
Ilustrasianak pertama Syahrul Yasin Limpo ( Foto : Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Anak pertama Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita beli Skincare, speaker, mobil dan belanja di mal dibayar pakai duit Kementan.

Hal ini diungkapkan Sesditjen Tanaman Pangan Kementan, Bambang Pamuji saat ditanya KPK dalam persidangan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian tersebut.

"Ini saja dulu, nomor 11 ada sound 16 November 21 juta. Bisa Saksi jelaskan ini untuk apa?" tanya jaksa KPK, Ikhsan Fernandi, kepada saksi dalam persidangan, Rabu (15/5/2024).

"Sound itu untuk beli sound system, Pak. Tagihan untuk pembelian sound system," jawab Bambang.

"Siapa yang membeli?"

"Kalau tidak salah Bu Thita, Pak. Bu Thita nih anaknya Pak SYL, Pak," kata Bambang.

Dari pernyataan itu menyinggung anak pertama Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita beli Skincare, speaker, mobil dan belanja di mal dibayar pakai duit Kementan. Serta harus membayar biaya perawatannya.

Sebagai informasi, Indira menempuh pendidikan dasarnya di Makassar, di kota tempat SYL lahir. Ia kemudian menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan magister di perguruan tinggi yang sama.

Halaman:
1 2
