HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Petugas Bandara Jatuh dari Atas Pesawat, Begini Penjelasan JAS

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |19:01 WIB
Viral Petugas Bandara Jatuh dari Atas Pesawat, Begini Penjelasan JAS
Viral Petugas Bandara Jatuh dari Atas Pesawat. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Viral petugas bandara jatuh dari atas pintu pesawat TransNusa yang tengah terparkir di bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.

PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) membenarkan telah terjadi ground incident petugas PT JAS di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, pada saat persiapan penerbangan TransNusa 8B 5110 rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng-Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Senin, 13 Mei 2024.

"Kejadian tersebut karena miskomunikasi antara petugas flight coordinator (FC) dengan petugas passenger boarding stairs (PBS) kami sehingga mengakibatkan petugas FC tidak mengetahui posisi PBS ketika hendak meninggalkan pesawat," tulis keterangan resmi manajemen dikutip, Kamis (16/5/2024).

Setelah kejadian tersebut, petugas FC langsung dilakukan tindakan dibawa ke emergency medical assistance di terminal bandara serta pemeriksaan lebih lanjut di RS Hermina Periuk, Tangerang.

"Kami sangat bersyukur FC kami tidak mengalami cedera berat setelah kejadian tersebut," sambungnya.

Halaman:
1 2
