HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diramal Menguat di Kisaran 7.300

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |08:00 WIB
IHSG Diramal Menguat di Kisaran 7.300
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan ke kisaran 7.300 untuk membentuk pola three white soldiers pada perdagangan Jumat (17/5/2024). Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, IHSG uji resistance level 7.250 dan membentuk rising window (gap up) di Kamis (16/5/2024) kemarin.

“Bersamaan dengan penguatan tersebut, terbentuk pelebaran positive slope pada MACD dan terbentuk pola minor double bottom sebagai indikasi kuat minor bullish reversal,” kata Valdy dalam keterangan resminya, Jumat (17/5/2024).

Di sisi lain, nilai tukar Rupiah mulai nyaman di bawah Rp16.000 per USD sampai dengan Kamis sore. Penguatan ini sejalan dengan meredanya capital outflow dari pasar saham Indonesia.

Valdy menyebut, pemicu utamanya adalah peningkatan keyakinan pasar terhadap peluang pemangkasan suku bunga The Fed di September 2024. Sementara, CME FedWatch Tools mencatat peluang pemangkasan di periode tersebut di 49,7%, dibanding peluang ditahan sebesar 32,9%.

