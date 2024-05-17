Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ada Peluang IHSG Lanjutkan Penguatan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |07:50 WIB
Ada Peluang IHSG Lanjutkan Penguatan
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak cenderung menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.180 – 7.322.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, IHSG sudah membuktikan bahwa pergerakan sideways di pertengahan April sampai kemarin adalah kesempatan bagus untuk belanja saham.

"Karena per kemarin, IHSG telah meninggalkan demand zone yang sebelumnya berada pada area 7000 – 7180," tulis William dalam analisisnya, Jumat (17/5/2024).

Posisi net sell investor asing pun sudah berbalik menjadi net buy pada perdagangan kemarin (walaupun masih dalam jumlah sedikit).

"Lebih dalam tentang IHSG, penguatan IHSG tidak lagi ditopang oleh saham-saham Prajogo Pangestu saja, namun saham-saham big caps lain ikut mengalami penguatan," katanya.

Hal ini yang menjadi penyebab mengapa IHSG bisa menguat di atas 0.5% dan beberapa kali menyentuh 1%.

Secara teknikal, Goodbye demand zone! IHSG telah menyelesaikan pembentukan demand zone dan menembus batas akhir pada 7.180, maka arah IHSG sekarang adalah penguatan.

Telusuri berita finance lainnya
