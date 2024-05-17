Investor Asing Menanti Pengganti Sri Mulyani di Kabinet Prabowo

JAKARTA - Transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo menyita perhatian investor asing. Di sisi lain, para penanam modal ternyata penasaran siapa yang akan menggantikan sosok Sri Mulyani.

Cluster CEO Indonesia and ASEAN Markets (Australia, Brunei and the Philippines) Rino Donosepoetro mengungkap pandangan investor asing terhadap ekonomi Indonesia. Dia menyebut, sosok Menteri Keuangan di kabinet Prabowo tengah dinanti investor.

"Ini yang ditunggu-tunggu para investor, siapa yang akan jadi pengganti Sri Mulyani apakah tetap atau tidak, bagaimana kebijakan fiskalnya," kata dia, ditulis Jumat (17/5/2024).

Pria yang akrab disapa Donny mengatakan, pandangan investor asing terhadap Indonesia sangat positif. Hal ini mengacu pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang berjalan aman dan damai.

"Terlebih satu putaran ini membuat kepastian, investor butuh kepastian dan ini dianggap suatu yang positif," ucapnya.

Mengenai outlook ekonomi RI, Standard Chartered memperkirakan pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai 5,1% pada tahun 2024. Standard Chartered juga memproyeksikan bahwa nilai tukar Rupiah akan menguat di akhir tahun.