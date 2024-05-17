Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investor Asing Menanti Pengganti Sri Mulyani di Kabinet Prabowo

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |07:29 WIB
Investor Asing Menanti Pengganti Sri Mulyani di Kabinet Prabowo
Investor menanti sosok pengganti Sri Mulyani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo menyita perhatian investor asing. Di sisi lain, para penanam modal ternyata penasaran siapa yang akan menggantikan sosok Sri Mulyani.

Cluster CEO Indonesia and ASEAN Markets (Australia, Brunei and the Philippines) Rino Donosepoetro mengungkap pandangan investor asing terhadap ekonomi Indonesia. Dia menyebut, sosok Menteri Keuangan di kabinet Prabowo tengah dinanti investor.

"Ini yang ditunggu-tunggu para investor, siapa yang akan jadi pengganti Sri Mulyani apakah tetap atau tidak, bagaimana kebijakan fiskalnya," kata dia, ditulis Jumat (17/5/2024).

Pria yang akrab disapa Donny mengatakan, pandangan investor asing terhadap Indonesia sangat positif. Hal ini mengacu pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang berjalan aman dan damai.

"Terlebih satu putaran ini membuat kepastian, investor butuh kepastian dan ini dianggap suatu yang positif," ucapnya.

Mengenai outlook ekonomi RI, Standard Chartered memperkirakan pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai 5,1% pada tahun 2024. Standard Chartered juga memproyeksikan bahwa nilai tukar Rupiah akan menguat di akhir tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement