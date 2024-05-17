Apakah Pemilik Roti O dan Roti Boy Sama? Ini Dia Jawabannya

JAKARTA - Apakah pemilik Roti O dan Roti Boy sama? Ini dia jawabannya yang banyak orang ketahui. Pasalnya kedua bisnis ini dikenal mirip sehingga banyak orang beranggapan memiliki pemilik yang sama.

BACA JUGA: Hary Tanoe Soroti Bonus Demografi RI yang Harus Dimaksimalkan

Lantas apakah pemilik Roti O dan Roti Boy sama? Ini dia jawabannya yang dikumpulkan Okezone tidaklah sama. Padahal kedua perusahaan ini awalnya berasal dari akar yang sama.

Roti O dimiliki oleh mantan pemegang franchise dari brand Roti Boy Malaysia di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pemilik Roti Boy Malaysia dengan pemegang franchise di Indonesia pun berpisah dan membangun brand rotinya sendiri, yang hari ini dikenal dengan nama Roti O.

Sementara itu Roti Boy merintis sejak 1998 di Bukit Mertajam, Penang oleh Hiro Tan yang berasal dari Malaysia. Hiro merupakan lulusan University of Malaya tahun 1995.

BACA JUGA: 3 Fakta Tukang Parkir dari Susah Cari Pekerjaan hingga Bisa di Penjara

Sang pemilik Roti Boy ini pernah bekerja di perusahaan asuransi selama 9 bulan dan Singapore Airlines 1 tahun. Namun Hiro merasa pekerjaan kantor bukanlah passionnya, sehingga Hiro memutuskan untuk mengundurkan diri dan memulai bisnis roti pada tahun 1998.

Hiro membangun bisnis roti bersama kakaknya yang telah berpengalaman hampir 30 tahun di perusahaan dan adiknya seorang cake specialist. Dengan memulai bisnis roti bersama, lahir roti rasa kopi ala Mexico ini.