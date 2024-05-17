Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Pemilik Roti O dan Roti Boy Sama? Ini Dia Jawabannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |19:52 WIB
Apakah Pemilik Roti O dan Roti Boy Sama? Ini Dia Jawabannya
Ilustrasi pemilik roti o dan roti boy ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pemilik Roti O dan Roti Boy sama? Ini dia jawabannya yang banyak orang ketahui. Pasalnya kedua bisnis ini dikenal mirip sehingga banyak orang beranggapan memiliki pemilik yang sama.

Lantas apakah pemilik Roti O dan Roti Boy sama? Ini dia jawabannya yang dikumpulkan Okezone tidaklah sama. Padahal kedua perusahaan ini awalnya berasal dari akar yang sama.

Roti O dimiliki oleh mantan pemegang franchise dari brand Roti Boy Malaysia di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pemilik Roti Boy Malaysia dengan pemegang franchise di Indonesia pun berpisah dan membangun brand rotinya sendiri, yang hari ini dikenal dengan nama Roti O.

Sementara itu Roti Boy merintis sejak 1998 di Bukit Mertajam, Penang oleh Hiro Tan yang berasal dari Malaysia. Hiro merupakan lulusan University of Malaya tahun 1995.

Sang pemilik Roti Boy ini pernah bekerja di perusahaan asuransi selama 9 bulan dan Singapore Airlines 1 tahun. Namun Hiro merasa pekerjaan kantor bukanlah passionnya, sehingga Hiro memutuskan untuk mengundurkan diri dan memulai bisnis roti pada tahun 1998.

Hiro membangun bisnis roti bersama kakaknya yang telah berpengalaman hampir 30 tahun di perusahaan dan adiknya seorang cake specialist. Dengan memulai bisnis roti bersama, lahir roti rasa kopi ala Mexico ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280//ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173740//bank_raya-iqFU_large.jpeg
Bank Raya Catat Lebih dari 10 Ribu UMKM Manfaatkan Saku Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170482//ustadz-6tKH_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Ustadz Khalid Basalamah yang Mengembalikan Uang Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167249//ketum_kadin_anindya-h0l6_large.jpg
Kadin Ungkap Banyak Pengusaha Ngeluh Gangguan Rantai Pasok Imbas Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/33/3162211//fero_walandouw-6bcd_large.jpg
Fero Walandouw Ngaku Bakal Fokus di Dunia Bisnis dan Politik, Vakum dari Dunia Hiburan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160387//inara_rusli-fVNJ_large.jpg
Inara Rusli Sembunyikan Identitas Pasangan: Takut Ain!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement