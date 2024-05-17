Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Poros Maritim Dunia, Begini Cara RI Siapkan Siapkan Awak Kapal Berdaya Saing

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |18:06 WIB
Poros Maritim Dunia, Begini Cara RI Siapkan Siapkan Awak Kapal Berdaya Saing
Poros Maritim Dunia, Ini Cara RI Siapkan Awak Kapal Berdaya Saing (Foto: Dokumentasi Kemenhub)
JAKARTA - Cara Indonesia menyiapkan awak kapal yang berkompeten sesuai industri, hal ini untuk mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Hal tersebut penting demi mewujudkan pembangunan sumber daya manusia pelaut Indonesia yang tepat sasaran guna menunjang visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apalagi mengingat sektor pelayaran memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong roda perekonomian dunia khususnya di Indonesia.

"Senantiasa melakukan perbaikan dan meningkatkan peran sebagai regulator khususnya dalam hal pelayanan secara digital serta meningkatkan kapasitas dan membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan," kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Hartanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Untuk itu, Kementerian Perhubungan mewujudkan komitmen dan dukungan atas upaya peningkatan, perbaikan dan pengoptimalan kegiatan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal secara komprehensif dan terukur menggelar Bimbingan Teknis Usaha Jasa Terkait Keagenan Awak Kapal Tahap Ke-2 Tahun Anggaran 2024.

“Dengan diselenggarakannya Bimtek ini harapannya bisa menjadi motor penggerak utama dalam memberikan kontribusi peningkatan profesionalitas kepada para pelaut Indonesia sehingga mampu berdaya saing dan mendapatkan kesempatan bekerja yang layak di atas kapal," katanya

Sebagai informasi, peraturan terkait Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.

