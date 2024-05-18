Advertisement
HOME FINANCE

BRI Bagikan Mobil untuk AgenBRILink Berprestasi di Yogyakarta

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |08:36 WIB
BRI Bagikan Mobil untuk AgenBRILink Berprestasi di Yogyakarta
BRI bagikan mobil untuk AgenBRILink berprestasi di Yogyakarta. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Kinerja cemerlang AgenBRILink telah mendukung kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara umum. Seperti diketahui, agen ini merupakan perluasan layanan BRI yang menyediakan layanan perbankan secara langsung.

Layanan ini mencapai seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Selain itu, AgenBRILink juga memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai layanan perbankan sambil memaksimalkan peluang bisnis sebagai sumber penghasilan bagi agen.

Per Triwulan I-2024 saja, terdapat lebih dari 796 ribu AgenBRILink di seluruh Indonesia dengan total pendapatan berbasis fee (fee based income) mencapai Rp395 miliar.

Jumlah transaksi finansial yang dicatatkan pada periode Januari hingga Maret 2024 mencapai 285 juta transaksi dengan volume mencapai Rp370 triliun, menunjukkan peran penting AgenBRILink dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Untuk itu, sebagai apresiasi terhadap kinerja AgenBRILink, BRI memberikan penghargaan Super AgenBRILink sebagai bagian dari Program Nasional (PRONAS) perseroan.

