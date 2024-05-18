Dukung Ekonomi, RI Dorong Pemberdayaan Perempuan Lewat Perdagangan di Asia Pasifik

JAKARTA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengikuti pertemuan dengan Menteri Pedagangan dan Menteri Bidang Perempuan di forum APEC 2024, di Peru. Pada pertemuan tersebut para menteri APEC membahas berbagai upaya mengenai pemberdayaan perempuan melalui perdagangan di Kawasan Asia Pasifik.

Dalam kesempatan ini, Zulhas mengatakan bahwa peran perempuan untuk mendorong kemajuan kawasan sangatlah penting.

“Untuk pertama kalinya, para menteri yang bertanggung jawab atas perempuan dan perdagangan berhasil menyepakati Pernyataan Bersama para Menteri,” kata Zulhas di Peru, Sabtu (18/5/2024).

Para menteri perdagangan dan urusan perempuan APEC memiliki pandangan yang sama bahwa perempuan mampu turut berkontribusi besar dalam mendorong perekonomian di Kawasan Asia Pasifik melalui perdagangan.

“Untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui perdagangan di kawasan Asia Pasifik,” ucapnya.