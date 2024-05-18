Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung Ekonomi, RI Dorong Pemberdayaan Perempuan Lewat Perdagangan di Asia Pasifik

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |11:21 WIB
Dukung Ekonomi, RI Dorong Pemberdayaan Perempuan Lewat Perdagangan di Asia Pasifik
Mendag hadiri pertemuan APEC di Peru (Foto: APEC)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengikuti pertemuan dengan Menteri Pedagangan dan Menteri Bidang Perempuan di forum APEC 2024, di Peru. Pada pertemuan tersebut para menteri APEC membahas berbagai upaya mengenai pemberdayaan perempuan melalui perdagangan di Kawasan Asia Pasifik.

Dalam kesempatan ini, Zulhas mengatakan bahwa peran perempuan untuk mendorong kemajuan kawasan sangatlah penting.

“Untuk pertama kalinya, para menteri yang bertanggung jawab atas perempuan dan perdagangan berhasil menyepakati Pernyataan Bersama para Menteri,” kata Zulhas di Peru, Sabtu (18/5/2024).

Para menteri perdagangan dan urusan perempuan APEC memiliki pandangan yang sama bahwa perempuan mampu turut berkontribusi besar dalam mendorong perekonomian di Kawasan Asia Pasifik melalui perdagangan.

“Untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui perdagangan di kawasan Asia Pasifik,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157428/mendag-yTDA_large.png
Waspada! Toko Online Dibanjiri HP Palsu, Beredar sejak 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157423/mendag-9oWp_large.jpg
5.100 HP Palsu Senilai Rp17,6 Miliar Disita, Ini Daftar Mereknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131568/mendag-TcxX_large.png
RI Sita Produk Elektronik hingga Mainan Ilegal Senilai Rp15 Miliar, Mayoritas dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/320/3113469/pinjol-JtMU_large.jpg
Kepala BPKN Curhat Pegawai Honorer Kerja 20 Tahun Harus Utang ke Pinjol demi Bertahan Hidup Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/320/3104991/digitalisasi-0NXj_large.jpg
RI Siap Terapkan Sistem Ekspor-Perdagangan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/320/3077157/sertijab-mendag-budi-santoso-resmi-gantikan-zulhas-QOBq5KeWtZ.jpg
Sertijab, Mendag Budi Santoso Resmi Gantikan Zulhas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement