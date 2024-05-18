Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Lagi, Bea Cukai Tahan Tas Enzy Storia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |13:36 WIB
Viral Lagi, Bea Cukai Tahan Tas Enzy Storia
Viral tas Enzy Storia ditahan Bea Cukai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bea Cukai kembali menjadi sorotan usai artis Enzy Storia menyinggung soal tas miliknya yang pernah ditahan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkap hasil penelusuran terhadap keberadaan tas Enzy Storia yang diduga tertahan di Bea Cukai.

Melalui utas di akun resmi X-nya, Prastowo mengatakan ada lima fakta terkait penelusuran tersebut yang sudah dikoordinasikan dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta.

"(Pertama), Barang tersebut (tas) adalah hadiah yang dikirim ke Kak Enzy oleh penjual sebagai kompensasi kekeliruan pengiriman sebelumnya," ungkap Prastowo, Sabtu (18/5/2024).

Kemudian yang kedua, karena merupakan hadiah, pengirim mendeklarasikan harga di bawah yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan tambah bayar. Ketiga, Petugas kemudian melakukan koreksi sesuai ketentuan dan referensi harga retail.

"Karena nilai koreksi lebih tinggi dari harga retail dan tas tsb merupakan barang substitusi, Kak Enzy mempersilakan PJT (Perusahaan Jasa Titipan) untuk mengembalikan barang itu ke pengirim hadiah," jelas Prastowo.

Selanjutnya kelima, namun mengingat tidak ada mekanisme tsb, maka barang tsb sampai saat ini masih tersimpan dengan baik di gudang PJT, bukan dikuasai Bea Cukai.

"Terhadap kejadian ini, kami telah berkoordinasi dengan pihak PJT, mereka bertanggungjawab atas tambah bayar yang ditimbulkan dan setuju melanjutkan penyelesaian barang kepada pengirim," tulis fakta keenam yang dibeberkan Prastowo.

Halaman:
1 2
