Raup Cuan dari Budidaya Ayam Kampung KUB, Begini Caranya

JAKARTA – Peternakan ayam kampung dan hasil produknya tetap eksis dan memenuhi permintaan pasar yang cukup kuat di tengah gempuran peternakan ayam ras di Indonesia.

Ayam KUB merupakan jenis ayam kampung hasil inovasi seleksi secara genetik dari Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian (Balitbangtan). KUB sendiri merupakan singkatan dari Kampung Unggul Balitbangtan.

Ayam KUB dinilai jauh lebih unggul apabila dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Melansir dari Instagram Kementerian Pertanian, Sabtu (18/5/2024), ayam KUB memiliki beberapa keunggulan yang sangat menguntungkan, yakni:

• Jumlah telur yang dihasilkan lebih banyak

• Sifat mengeramnya berkurang

• Cepat bertelur kembali

• Usia panen lebih cepat

• Harga jual daging yang lebih mahal

• Konsumsi pakan sedikit

• Tahan dengan serangan penyakit

• Tingkat kematian rendah

Selain itu, budidaya ayam KUB menerapkan sapta usaha peternakan yang meliputi beberapa hal, seperti:

— Menyediakan Kandang

Seluruh peralatan dan kandang cukup mudah didapat, hal utama yang terpenting adalah nyaman, aman dan sehat bagi ayamnya dan juga mudah dibersihkan.

— Memilih Bibit

Pemilihan bibit menjadi faktor utama yang dapat dilakukan. Pemilihan tersebut dalam bentuk ayam Day Old Chicken (DOC), ayam dewasa dan telur tetas. Bibit ayam yang dipilih harus sehat, tidak cacat dan memiliki keturunan yang bagus masa produksinya.