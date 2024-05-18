Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Perbedaan Roti O dan Roti Boy yang Sering Dikira Serupa tapi Ternyata Tak Sama

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |07:17 WIB
Ternyata Ini Perbedaan Roti O dan Roti Boy yang Sering Dikira Serupa tapi Ternyata Tak Sama
Ilustrasi perbedaan roti o dan rotiboy (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini perbedaan Roti'O dan Roti Boy yang sering dikira serupa tapi ternyata tak sama. Padahal kedua perusahaan ini awalnya berasal dari akar yang sama.

Roti O dimiliki oleh mantan pemegang franchise dari brand Roti Boy Malaysia di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pemilik Roti Boy Malaysia dengan pemegang franchise di Indonesia pun berpisah.

Serta membangun brand rotinya sendiri, yang hari ini dikenal dengan nama Roti O. Lantas apa perbedaanya?

Ternyata ini perbedaan Roti'O dan Roti Boy yang sering dikira serupa tapi ternyata tak sama terlihat dari tekstur rotinya. Lalu pemiliknya juga berbeda.

Roti Boy merintis sejak 1998 di Bukit Mertajam, Penang oleh Hiro Tan yang berasal dari Malaysia. Hiro merupakan lulusan University of Malaya tahun 1995.

Sang pemilik Roti Boy ini pernah bekerja di perusahaan asuransi selama 9 bulan dan Singapore Airlines 1 tahun. Namun Hiro merasa pekerjaan kantor bukanlah passionnya, sehingga Hiro memutuskan untuk mengundurkan diri dan memulai bisnis roti pada tahun 1998.

Halaman:
1 2
