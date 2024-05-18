Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Tips Interview Kerja saat Berhadapan dengan HRD

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |20:02 WIB
JAKARTA - Salah satu tahapan seleksi yang dilalui saat melamar pekerjaan adalah tahapan interview. Pada tahap interview, pelamar akan berhadapan langsung dengan Human Resource Development atau HRD.

Sehingga, para pelamar kerja harus mempersiapkan diri untuk melalui tahapan interview. Pada tahapan ini, para pelamar juga dapat secara langsung memperkenalkan siapa diri pelamar dan mempromosikan dirinya kepada interviewer.

Pada tahap interview, biasanya para interviewer akan melontarkan berbagai pertanyaan untuk menilai kesiapan para pelamar dalam bekerja. Oleh karena itu, para pelamar harus mempersiapkan dirinya dengan baik.

Dikutip dari Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sabtu (18/5/2024), berikut tips sukses menjawab interview kerja:

  • Tonjolkan Prestasi

Biasanya pada tahap awal interview, para pelamar akan diminta untuk menceritakan mengenai dirinya. Pada pertanyaan ini, para pelamar tidak hanya dapat menceritakan tentang riwayat diri pelamar namun, juga dapat menonjolkan prestasi yang telah dicapai dan relevan selama hidup.

  • Berikan Alasan Kuat

Pelamar juga biasanya akan ditanya mengenai alasan ingin kerja di perusahaan tersebut. Para pelamar dapat menunjukkan bahwa pelamar tidak hanya cuman membutuhkan pekerjanaan namun, pelamar mempunyai alasan kuat untuk memilih bekerja di perusahaan tersebut.

Halaman:
1 2
