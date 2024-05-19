Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Game Penghasil Uang Tanpa Deposit

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |15:30 WIB
7 Game Penghasil Uang Tanpa Deposit
Aplikasi Game penghasil Uang. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 7 game penghasil uang tanpa deposit. Pada saat ini, masyarakat dapat menghasilkan uang hanya dengan bermain game. Hanya bermodalkan ponsel dan internet, masyarakat sudah bisa mendapatkan uang tambahan.

Tentunya, bermain game merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan terutama bagi masyarakat yang memang hobi bermain game.

Ini dia, 7 game penghasil uang tanpa deposit yang dapat dicoba yang telah dirangkum dari Okezone, Minggu (19/5/2024):

1. Hago

Hago merupakan salah satu dari 7 game penghasil uang tanpa deposit yang dapat dicoba. Aplikasi game Hago sendiri merupakan aplikasi game yang sudah cukup populer. Para pemain hanya perlu memainkan berbagai game yang telah tersedia di aplikasi game tersebut untuk mendapatkan poin.

Setelah poin-poin tersebut terkumpul, para pemain dapat menukarkannya menjadi uang melalui saldo DANA.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
