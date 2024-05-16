10 Aplikasi Penghasil Uang Rp350 Ribu

JAKARTA – Aplikasi penghasil uang 350 ribu. Masyarakat yang ingin menghasilkan uang tambahan dapat menyimak informasi berikut.

Aplikasi-aplikasi ini menawarkan berbagai cara untuk mendapatkan uang mulai dari mengikuti survei, menyelesaikan tugas-tugas sederhana, hingga bermain game. Masyarakat hanya perlu gawai yang memadai serta akses internet untuk menghasilkan uang dari aplikasi ini.

Berikut aplikasi penghasil uang 350 ribu dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (16/4/2024):

1. Cashpop

CashPop merupakan aplikasi yang memberikan koin kepada penggunanya setelah menyelesaikan misi. Misi yang tersedia dalam aplikasi ini mulai dari browsing, chatting, hingga menonton video. Para pengguna hanya perlu menyelesaikan misi yang diberikan saja, tidak perlu mengundang teman. Koin yang dihasilkan dapat dicairkan ke e-wallet, seperti dana.

2. Helo

Helo adalah aplikasi untuk menonton video. Aplikasi ini akan memberikan hadiah yang dapat dicairkan menjadi uang. Caranya pun cukup mudah, yakni dengan menonton dan membagikan video yang tersedia.

3. Rakuten

Rakuten merupakan aplikasi yang memberikan uang kembali kepada penggunanya untuk berbelanja di lebih dari 3.500 toko online. Aplikasi ini menjalin kemitraan dengan berbagai toko dan mendapatkan komisi atas penjualan. Komisi tersebut diberikan kepada pengguna dalam bentuk uang kembali.

4. Funny Go

Pengguna berkesempatan mendapatkan uang hanya dengan menonton drama korea melalui aplikasi ini. Caranya juga cukup mudah, hanya perlu install dan tonton drama korea yang tersedia di beranda untuk mengumpulkan koin. Nominal minimum yang harus dikumpulkan agar bisa dicairkan sebanyak 2 juta koin atau setara dengan Rp200.000. Koin tersebut kemudian dapat ditukar menjadi uang tunai atau pulsa.

5. Shopee

Para pengguna bisa menghasilkan uang dengan cara mengumpulkan koin dari menonton video singkat di shopee. Semakin lama menonton videonya maka akan semakin banyak koin yang dihasilkan. Durasi menonton video pun beragam mulai dari 2 menit hingga 1 jam. Koin yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat pembayaran di shopee.

6. Fizzo Novel

Fizzo Novel merupakan salah satu aplikasi baca yang di dalamnya berisi kumpulan cerita fiksi dalam bentuk novel. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa menghasilkan uang hanya dengan cara membaca setiap cerita.