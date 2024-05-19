World Water Forum ke-10 di Bali 2024, Okupansi Hotel Nyaris 100%

JAKARTA - Tingkat hunian kamar di daerah Nusa Dua tempat berlangsungnya World Water Forum 2024 telah terisi penuh. Tercatat tingkat okupansi hotel sudah mencapai angka di atas 95% per 18 Mei 2024.

Beberapa delegasi World Water Forum ke-10 bahkan mendapatkan penginapan cukup jauh dari lokasi utama acara.

"Karenanya kita akan pastikan ke depan, kegiatan MICE ini bukan hanya terpusat di Bali Selatan tapi juga wilayah lain di Bali," jelas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno usai menghadiri kegiatan “Nemuin Komunitas” (Netas) di Superlative Gallery, Bali, dikutip Minggu (19/5/2024).

Selain itu, Sandiaga juga meminta seluruh unsur pentahelix termasuk komunitas pariwisata memperkuat kolaborasi untuk memastikan kegiatan parekraf Indonesia.

"Termasuk menggaungkan perhelatan World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 18 hingga 25 Mei 2024," kata Menparekraf Sandiaga.

Sandiaga menilai, komunitas berperan penting untuk mengawasi dan memantau pergerakan serta perilaku wisatawan.