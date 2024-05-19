Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Batas Atas Pesawat Diminta Dinaikkan, Jadi Berapa?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |16:55 WIB
Tarif Batas Atas Pesawat Diminta Dinaikkan, Jadi Berapa?
Tiket Pesawat Mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Head Of Data & Publications INACA (Head Of Data & Publications Gatot Raharjo) Gatot Raharjo meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan terkait pengaturan Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat.

Gatot menjelaskan saat ini cost yang ditanggung maskapai sudah cukup besar, dan berdampak pada harga tiket. Disatu sisi, maskapai juga tidak bisa sembarang untuk melakukan penyesuaian harga tiket karena ada ancaman dikenakan sanksi oleh Kementerian Perhubungan.

"Hari ini Garuda sudah teriak dari harga tiket, karena memang sudah tidak bisa ditolerir. Pertama kalau TBA tidak dinaikan, ya dilepas saja, terus mungkin ya costnya ditekan, itu saja sebenarnya dari sisi perekonomian," ujar Gatot dalam acara Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, dikutip Minggu (19/5/2024).

Lebih lanjut, Gatot mengatakan beberapa faktor yang membuat harga cost pesawat cukup besar adalah adanya kenaikan harga dari sisi bahan bakar, kemudian nilai tukar yang melemah, hingga pemebabanan pajak bandara yang dimasukan dalam komponen pembentukan harga tiket itu sendiri.

Menurutnya, kondisi demikian yang dinilai Gatot membuat industri penerbangan di tanah air dalam fase kritis. Bahkan maskapai juga akhirnya harus mengurangi jumlah pesawat karena tingginya cost tersebut.

Halaman:
1 2
