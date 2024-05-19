Advertisement
HOT ISSUE

Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Diminta Naik, Ini Jawaban Kemenhub

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |17:13 WIB
Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Diminta Naik, Ini Jawaban Kemenhub
Bandara Penumpang yang akan naik Pesawat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Asosiasi penerbangan mengusulkan agar Tarif Batas Atas (TBA) meminta tiket pesawat dinaikan. Pasalnya banyak maskapai yang mengaku berat untuk menanggung cost yang terus mengalami kenaikan.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas terkait revisi TBA untuk tiket pesawat. Hal itu menimbang komponen harga tiket pesawat yang saat ini sudah naik, terutama dari sisi nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dollar.

Semuanya sedang kita bahas (revisi TBA), yang jelas Kemenhub harus bisa menjaga keseimbangan berbagai kepentingan, baik masyarakat pengguna maupun industri penerbangan itu sendiri," ujar Adita kepada MNC Portal, Minggu (19/5/2024).

Namun demikian, Adita juga tidak mendetailkan terkait pembahasan revisi TBA tersebut. Termasuk belum dapat dijelaskan kapan revisi tersebut akan rampung, apakah dalam periode saat ini atau pemerintahan berikutnya.

"Kita lihat nanti ya," tutup Adita.

