Momen Jokowi Makan Malam saat Water World Forum ke-10 di Bali

Presiden Jokowi dan Presiden WWF di Bali (Foto:MPI)

BALI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya tiba di Bali untuk menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10.

Sebelum meresmikan KTT WWF besok, Jokowi terpantau menghadiri jamuan santap malam dengan para pemimpin dan delegasi di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Minggu malam, (19/5/2024).

Di momen tersebut, penampilan Jokowi sukses mencuri perhatian. Pasalnya, ayah dari Gibran Rakabuming itu tampak tampil formal dengan atasan kemeja panjang tenun berwarna cokelat.

Usut punya usut, kemeja tenun yang dikenakan Jokowi itu merupakan tenun ikat Dayak/Sintang khas dari Kalimantan Barat.