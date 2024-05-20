Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Utang Luar Negeri Indonesia

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |08:15 WIB
5 Fakta Utang Luar Negeri Indonesia
Fakta Utang Luar Negeri RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sudah bukan rahasia lagi jika Indonesia memiliki utang dengan negara lain. Utang ini disebut Utang Luar Negeri (ULN). ULN digunakan untuk membangun infrastuktur yang akan dapat bermanfaat dan diinvestasikan.

Berikut rangkuman fakta terbaru mengenai ULN Indonesia, Senin (20/5/24).

1. Mengalami penurunan

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan USD5 Miliar pada kuartal I-2024. Dengan kurs saat ini (kurs Rp16.100 per USD) ULN Indonesia menyentuh angka Rp6.502,7 triliun.

2. Faktor penyebab

Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono mengungkap faktor jika terjadinya penurunan ULN ini berasal dari dua faktor, yakni ULN sektor pemerintah dan swasta.

Halaman:
1 2
