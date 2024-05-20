Wall Street Berpotensi Lanjutkan Rekor Tertinggi di Minggu Ini

JAKARTA - Wall Street diprediksi terus menguat di pekan ini. Di mana pekan sebelumnya pasar saham AS rebound ke rekor tertinggi.

Tanda-tanda baru melemahnya perekonomian meredakan kekhawatiran inflasi pada bulan Mei dan membantu ketiga indeks saham utama AS naik ke rekor tertingginya pada minggu ini. Benchmark S&P 500 (.SPX), yang turun lebih dari 4% di bulan April, kini naik 11% year-to-date.

Ahli strategi pasar yang melacak tren historis mengatakan bahwa saham cenderung membangun momentum ketika pulih dari kemunduran yang berukuran serupa, seringkali terus menguat bahkan setelah mengalami penurunan.

Jika pemantulan saat ini sesuai dengan pola tersebut, kemungkinan akan terjadi kenaikan lebih lanjut. Rebound S&P 500 di masa lalu dari penurunan 5% telah diikuti oleh kenaikan rata-rata sebesar 17,4%, kata Keith Lerner, co-chief investment officer di Truist Advisory Services. Pada hari Jumat, indeks naik hampir 7% dari posisi terendah di bulan April.

“Setelah Anda menemukan titik terendahnya, pasar biasanya akan bergerak lebih jauh dari apa yang telah kita lihat sejauh ini,” kata Lerner, yang mempelajari data sejak tahun 2009, dilansir dari Reuters, Senin (20/5/2024).

Perbandingan historis yang lebih luas juga menunjukkan lebih banyak kenaikan di masa depan untuk pasar bullish saat ini. Studi Lerner menunjukkan kenaikan median sebesar 108% untuk pasar bullish sejak tahun 1950an, dibandingkan dengan hampir 50% yang diperoleh S&P 500 sejak Oktober 2022.

Pada saat yang sama, jangka waktu rata-rata bull market pada periode tersebut hanya lebih dari 4,5 tahun dibandingkan dengan 1,5 tahun sejak dimulainya periode saat ini, menurut data Lerner.

Investor telah menunjukkan optimisme baru bahwa perekonomian sedang menuju soft landing dan proyeksi pendapatan yang kuat sebagai faktor yang mendorong kenaikan lebih lanjut pada saham.

Momentum pasar akan diuji pada hari Rabu ketika raksasa semikonduktor Nvidia (NVDA.O) - yang sahamnya melonjak karena antusiasme terhadap kecerdasan buatan - melaporkan hasil kuartalan.

Investor juga mengamati data barang tahan lama dan sentimen konsumen minggu depan untuk melihat tanda-tanda lebih lanjut apakah pertumbuhan cukup melambat untuk mendukung penurunan suku bunga tahun ini.

Momentum juga dapat menjadi faktor bagaimana kinerja berbagai area pasar setelah rebound, kata Sam Stovall, kepala strategi investasi di CFRA.

Sektor-sektor S&P 500 yang memimpin ketika saham-saham rebound dari kemunduran, mengungguli pasar yang lebih luas sebanyak 68% karena ekuitas terus menguat, kata Stovall, yang mempelajari 35 rebound pasar sejak tahun 1990.