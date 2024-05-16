Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat Lebih dari 1% Didorong Data Inflasi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |07:35 WIB
Wall Street Menguat Lebih dari 1% Didorong Data Inflasi
Bursa saham Wall Street ditutup menguat (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAWall Street mencatat rekor penutupan lebih dari 1% pada perdagangan kemarin. Hal ini terjadi setelah kenaikan yang lebih kecil dari perkiraan pada tahun inflasi konsumen meningkatkan harapan investor terhadap penurunan suku bunga oleh Federal Reserve.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 349,89 poin, atau 0,88%, menjadi 39,908.00 sedangkan S&P 500 (.SPX) naik 61,47 poin, atau 1,17%, pada 5,308.15.

Adapun Nasdaq Composite (.IXIC), naik 231,21 poin, atau 1,40%, menjadi 16,742.39, rekor penutupan kedua dalam beberapa hari. S&P 500 dan Dow terakhir mencatat rekor harga penutupan pada 28 Maret.

Ketiga indeks mencapai rekor tertinggi intraday dengan saham-saham teknologi memimpin kenaikan. Blue-chip Dow (.DJI), semakin mendekati angka 40.000.

Data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS yang lemah untuk bulan April memicu optimisme bahwa inflasi mereda setelah tiga bulan berada pada angka yang lebih tinggi dari perkiraan. Hal ini menyebabkan para pedagang meningkatkan taruhan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga kebijakannya pada bulan September dan Desember.

“Sungguh melegakan kami tidak memiliki laporan CPI panas keempat,” kata Carol Schleif, kepala investasi di kantor keluarga BMO di Minneapolis. "Jelas pasar menyukai angka inflasi yang terlihat lebih lemah. Penjualan ritel melemah. Ini adalah bukti yang cukup jelas bahwa perekonomian mulai membaik dan beroperasi pada kecepatan yang lebih berkelanjutan."

