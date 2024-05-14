Wall Street Bergerak 2 Arah, Investor Menanti Data Inflasi

JAKARTA - Wall Street bergerak dua arah pada perdagangan Senin (13/5/2024) waktu setempat. Bursa saham AS mixed karena investor mengambil jeda setelah tiga kenaikan mingguan.

Sementara mereka menunggu pembacaan inflasi dan laporan pendapatan utama yang akan dirilis minggu ini sementara survei menunjukkan konsumen khawatir terhadap inflasi.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 81,33 poin, atau 0,21%, menjadi 39,431.51, S&P 500 (.SPX) kehilangan 1,26 poin, atau 0,02%, menjadi 5,221.42 dan Nasdaq Composite ( .IXIC) memperoleh 47,37 poin, atau 0,29%, menjadi 16.388,24.

Survei Federal Reserve Bank of New York, yang dirilis pada hari Senin, menemukan bahwa orang Amerika memperkirakan inflasi sebesar 3,3% setahun dari sekarang dari 3% di bulan Maret, sementara mereka memperkirakan inflasi tiga tahun dari sekarang sebesar 2,8%. Hal ini menyusul laporan Universitas Michigan pada hari Jumat yang menunjukkan sentimen konsumen AS merosot ke level terendah enam bulan pada bulan Mei karena kekhawatiran rumah tangga terhadap biaya hidup.

Pekan lalu Indeks Komposit Nasdaq dan S&P 500 keduanya mencatatkan kenaikan selama tiga minggu berturut-turut, didorong oleh laporan pendapatan yang kuat dan tanda-tanda melemahnya pasar tenaga kerja yang memicu spekulasi satu atau dua penurunan suku bunga Federal Reserve tahun ini.