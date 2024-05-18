Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Mixed, Dow Jones Cetak Rekor

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |08:35 WIB
Wall Street Ditutup <i>Mixed</i>, Dow Jones Cetak Rekor
Wall Street ditutup mixed (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA - Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Jumat (17/5/2024) waktu setempat. Bursa saham AS berakhir dua arah dengan Dow Jones Industrial berakhir di atas di atas angka 40.000 untuk pertama kalinya.

Adapun indeks utama lainnya juga mencetak kenaikan mingguan, karena data mendukung ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve tahun ini.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average naik 134,21 poin, atau 0,34%, menjadi 40.003,59, S&P 500 naik 6,17 poin, atau 0,12%, menjadi 5.303,27 dan Nasdaq Composite kehilangan 12,35 poin, atau 0,07%, menjadi 16.685,97.

Indeks acuan S&P 500 naik tipis setelah mengurangi kerugian sementara Nasdaq turun, namun keduanya mencatatkan kenaikan minggu keempat berturut-turut. Dow Jones naik mengakhiri kenaikan minggu kelima berturut-turut.

Kinerja perusahaan yang kuat dan inflasi serta data ekonomi lainnya telah meningkatkan harapan investor terhadap penurunan suku bunga Fed tahun ini.

Delapan dari 11 sektor S&P 500 menguat, dengan sektor energi memimpin kenaikan, sedangkan sektor teknologi mengalami penurunan terbesar. Untuk pekan ini, Dow Jones naik 1,24%, S&P 500 naik 1,54%, dan Nasdaq naik 2,11%.

“Hari ini adalah hari yang penuh tekanan: kita baru saja menembus rekor tertinggi dan sekarang kita berada pada kenaikan minggu keempat berturut-turut, dan pasar tampaknya mengambil terobosan,” kata Keith Lerner, co-chief investment officer di Layanan Penasihat Truist di Atlanta.

Halaman:
1 2
