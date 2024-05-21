Dulu Sopir Angkot tapi Kini Punya Harta Rp1.128 Triliun, Ini Kisahnya

Dulu sopir angkot kini jadi orang terkaya di Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Prajogo Pangestu pada saat ini telah memiliki harta USD70,6 miliar atau setara dengan Rp1.128 triliun (kurs 15,978 per USD). Sebelum menjadi orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu pernah berprofesi menjadi sopir angkot.

Prajogo Pangestu juga merupakan orang pertama di Indonesia yang memiliki catatan lonjakan kenaikan hingga lebih dari Rp1.000 triliun. Prajogo Pangestu juga menduduki peringkat ke 23 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2024 dengan kekayaan mencapai Rp1.128 triliun.

BACA JUGA: Inilah 3 Generasi Keluarga Konglomerat Hartono yang Masuk Daftar Orang Terkaya di Asia

Prajogo Pangestu lahir pada 13 Mei 1944 di Kalimantan Barat dengan nama asli Phang Djoen Phen.

Awal karir dari Prajogo Pangestu tidaklah mudah. Prajogo Pangestu sendiri merupakan anak dari seorang pedagang karet asal Kalimantan. Hanya dapat menempuh sekolah sampai pada bangku sekolah menengah pertama (SMP), Prajogo Pangestu bekerja sebagai sopir angkot untuk menyambung hidup.

Prajogo Pangestu memiliki tekad untuk mengubah nasib dari keluarganya. Ditengah himpitan ekonomi yang membuatnya terpaksa untuk merantau ke Jakarta pada tahun 1960.

Di Ibu Kota, mengadu nasib tidaklah semudah yang dibayangkan. Prajogo Pangestu yang tidak juga mendapatkan pekerjaan di Jakarta pun kembali ke kampung halamannya di Kalimantan Barat dan menjadi sopir angkot.