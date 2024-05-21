Ternyata SYL Diduga Minta Dibelikan Durian Musang King Seharga Rp46 Juta Pakai Uang Kementan

JAKARTA - Ternyata SYL diduga minta dibelikan durian musang King seharga Rp46 juta pakai uang Kementan. Hal itu terungkap saat salah satu pegawai Kementerian Pertanian mengungkapkan saat di sidang.

Dalam hal ini Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan) Wisnu Haryana mengaku pernah mengirim durian ke terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Tak tanggung-tanggung, buah durian jenis musang king yang dikirim Wisnu kepada SYL nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

Pernyataan itu membuat warganet menganggap ternyata SYL diduga minta dibelikan durian musang King seharga Rp46 juta pakai uang Kementan menjadi perbincangan.

Apalagi, permintaan pengiriman durian itu biasanya disampaikan oleh Panji Hartanto selaku mantan ajudan SYL. Lalu, durian itu kirimkan ke kompleks rumah dinas menteri di Widya Chandra (Wichan), Jakarta Selatan.

Namun terdakwa kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) langsung memberikan tanggapannya terkait kesaksian dari anak buahnya saat dia menjabat sebagai Menteri Pertanian.

BACA JUGA: Menguak Jabatan dan Gaji Kemal Redindo Alias Dindo Anak SYL yang Palak Pejabat Kementan Rp111 Juta Buat Aksesoris Mobil

" Saya punya keluarga istri dan anak-anak nggak suka durian. Yang hanya makan durian cuman saya," bebernya.