Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata SYL Diduga Minta Dibelikan Durian Musang King Seharga Rp46 Juta Pakai Uang Kementan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |08:09 WIB
Ternyata SYL Diduga Minta Dibelikan Durian Musang King Seharga Rp46 Juta Pakai Uang Kementan
Ilustrasi Mentan dibelikan durian( Foto : Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata SYL diduga minta dibelikan durian musang King seharga Rp46 juta pakai uang Kementan. Hal itu terungkap saat salah satu pegawai Kementerian Pertanian mengungkapkan saat di sidang.

Dalam hal ini Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan) Wisnu Haryana mengaku pernah mengirim durian ke terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Tak tanggung-tanggung, buah durian jenis musang king yang dikirim Wisnu kepada SYL nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

Pernyataan itu membuat warganet menganggap ternyata SYL diduga minta dibelikan durian musang King seharga Rp46 juta pakai uang Kementan menjadi perbincangan.

Apalagi, permintaan pengiriman durian itu biasanya disampaikan oleh Panji Hartanto selaku mantan ajudan SYL. Lalu, durian itu kirimkan ke kompleks rumah dinas menteri di Widya Chandra (Wichan), Jakarta Selatan.

Namun terdakwa kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) langsung memberikan tanggapannya terkait kesaksian dari anak buahnya saat dia menjabat sebagai Menteri Pertanian.

" Saya punya keluarga istri dan anak-anak nggak suka durian. Yang hanya makan durian cuman saya," bebernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/612/3185938//viral-Yo5n_large.jpg
Viral! Momen Kocak Sepasang Pengantin di Garut Lempar Durian ke Tamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185115//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-uQpv_large.jpg
Kejagung Tepis Kabar Tukar Guling Perkara dengan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184855//kpk_tahan_4_tersangka_baru_kasus_suap_pupr_oku-FOkq_large.jpg
KPK Tahan 4 Tersangka Baru Kasus Suap PUPR OKU, Total Kini 10 Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/298/3184349//durian-3Rxd_large.jpg
Tanggal 7 Juli Diusulkan Jadi Hari Durian Malaysia? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/298/3183810//durian-qxzO_large.jpg
Malaysia Kaji dan Proses Durian Jadi Buah Nasional  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183287//mantan_presiden_gabon_ali_bongo_dan_mantan_ibu_negara_sylvia_bongo-YJZ0_large.jpg
Mantan Ibu Negara dan Anak Eks Presiden Divonis 20 Tahun Penjara karena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement