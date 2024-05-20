Ternyata Ini Pekerjaan Biduan Nayunda yang Jadi Honorer Kementan Titipan SYL, Gajinya Rp4,3 Juta per Bulan

JAKARTA - Pekerjaan biduan dangdut Nayunda Nabila yang menjadi tenaga honorer Kementerian Pertanian (Kementan) titipan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang mendapatkan gaji Rp4,3 juta per bulan.

Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan) Wisnu Haryana menyatakan penyanyi Nayunda menjadi tenaga honorer Kementan titipan dan menerima honor atau gaji Rp4,3 juta per bulan.

"Saksi tahu yang bernama, ada pegawai Kementan honorer yang juga dititipkan oleh Pak Yasin Limpo maupun keluarganya di Kementan?," tanya Jaksa di ruang sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa SYL dan dua anak buahnya, Jakarta, Senin (20/5/2024).

"Oh, ada pak," jawab Wisnu yang menjadi saksi.

"Siapa?," tanya Jaksa lagi.

"Kalau enggak salah atas nama Nayunda, pada waktu itu," jawab Wisnu.

Wisnu menjelaskan, Badan Karantina mendapat arahan untuk menanggung honor dari Nayunda meski dirinya menjadi asisten dari anak SYL Indira Chunda Thita.

"Ini siapa, kok bisa, bagaimana ceritanya?," tanya Jaksa.

"Pada waktu itu, arahan dari Gedung A juga, Pak Karo kalau tidak salah, bahwa si Nayunda ini akan menjadi asistennya Ibu Thita begitu, sehingga honornya dititipkan di Karantina," jawab Saksi.