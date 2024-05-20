Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pekerjaan Biduan Nayunda yang Jadi Honorer Kementan Titipan SYL, Gajinya Rp4,3 Juta per Bulan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |18:27 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Biduan Nayunda yang Jadi Honorer Kementan Titipan SYL, Gajinya Rp4,3 Juta per Bulan
Ini Pekerjaan Biduan Nayunda yang Jadi Honorer Kementan Titipan SYL (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pekerjaan biduan dangdut Nayunda Nabila yang menjadi tenaga honorer Kementerian Pertanian (Kementan) titipan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang mendapatkan gaji Rp4,3 juta per bulan.

Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan) Wisnu Haryana menyatakan penyanyi Nayunda menjadi tenaga honorer Kementan titipan dan menerima honor atau gaji Rp4,3 juta per bulan.

"Saksi tahu yang bernama, ada pegawai Kementan honorer yang juga dititipkan oleh Pak Yasin Limpo maupun keluarganya di Kementan?," tanya Jaksa di ruang sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa SYL dan dua anak buahnya, Jakarta, Senin (20/5/2024).

 BACA JUGA:

"Oh, ada pak," jawab Wisnu yang menjadi saksi.

"Siapa?," tanya Jaksa lagi.

"Kalau enggak salah atas nama Nayunda, pada waktu itu," jawab Wisnu.

Wisnu menjelaskan, Badan Karantina mendapat arahan untuk menanggung honor dari Nayunda meski dirinya menjadi asisten dari anak SYL Indira Chunda Thita.

"Ini siapa, kok bisa, bagaimana ceritanya?," tanya Jaksa.

"Pada waktu itu, arahan dari Gedung A juga, Pak Karo kalau tidak salah, bahwa si Nayunda ini akan menjadi asistennya Ibu Thita begitu, sehingga honornya dititipkan di Karantina," jawab Saksi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185600/mentan_amran-G4Bu_large.jpg
Serapan Anggaran Kementan Baru 72 Persen, Mentan Ungkap Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185401/mentan-lfTM_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton, Diduga Milik Multazam Sabang Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183232/mentan-WGv0_large.jpg
Mentan Amran Copot Pejabat Kementan Usai Lahan Negara 300 Ha Disewakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182600/mentan_amran-GMok_large.jpg
RI Bakal Investasi Rp20 Triliun untuk Sistem Pembibitan hingga Pakan Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178004/menkeu_purbaya-iAb8_large.jpg
Amran Bakal Cabut Izin Usaha Pedagang yang Jual Beras di Atas HET
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176428/mentan_amran-n1hE_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Mentan Amran Ditunjuk Kepala Bapanas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement