RI Siap Pasok Listrik hingga Hilirisasi di Papua Nugini

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah siap melanjutkan kerjasama dengan Papua Nugini. Mulai dari hilirisasi hingga kelistrikan.

Hal ini disampaikan kepada Deputy Prime Minister Papua Nugini H.E. John Rosso, serta kolega dari berbagai lembaga pemerintahan dan bisnis di Papua Nugini dalam pertemuan Bilateral Meeting di sela perhelatan World Water Forum ke-10.

Pertemuan ini dilaksanakan di BNDCC Nusa Dua, Bali, untuk membahas beberapa potensi dan realisasi kerja sama antara kedua negara dalam bidang kelistrikan dan hilirisasi.

Dikatakan Luhut, sebagai tindak lanjut dari kunjungan bilateral Presiden Jokowi pada Juni 2023 lalu, PLN siap menjalankan arahan Presiden untuk meningkatkan hubungan bilateral melalui kerja sama penyediaan listrik antar negara.

PLN telah memenuhi instruksi Presiden Jokowi untuk menyediakan listrik ke Papua Nugini sebelum 17 Agustus 2023 dengan membangun 88 tiang listrik di sepanjang Desa Wutung, perbatasan RI-PNG.

"Selain pemenuhan instruksi tersebut, kita juga perlu memikirkan rencana tindak lanjut untuk pasokan listrik antara kedua negara," jelas Luhut.

Senada dengan pernyataan tersebut, DPM Papua Nugini Hon. John Rosso menyampaikan bahwa hubungan yang erat antara Papua Nugini dan Indonesia semakin mendorong mereka untuk belajar hilirisasi dari Indonesia.

"Kami memandang Indonesia sukses dalam menjalankan program hilirisasi, oleh karena itu kami semakin termotivasi dan ingin belajar langsung dari para ahli di Indonesia," singkatnya.