AHY Siapkan Lahan Investasi Elon Musk di Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |11:58 WIB
AHY Siapkan Lahan Investasi Elon Musk di Indonesia
Elon Musk Bersama Para Menteri Kabinet. (Foto: Okezone.com/ATR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyiapkan lahan untuk kebutuhan investasi Elon Musk di Indonesia. AHY pun menyambut baik CEO SpaceX tersebut.

AHY mengatakan, pada prinsipnya Kementerian ATR/BPN menerima dengan baik segala bentuk investasi demi kemajuan Indonesia, pihaknya juga siap untuk menyediakan lahan untuk kepentingan investasi Bos Tesla itu ke Indonesia.

"Jadi kembali prinsip dasarnya kita senang kalau ada, tokoh yang dikenal dan berpengaruh di dunia dan siapa pun yang ingin menanamkan modalnya, capital-nya melalui investasi di Indonesia, tentu kita terima dengan baik," ujar Menteri AHY dalam keterangan resminya, Selasa (21/5/2024).

Seperti diketahui, Elon Musk telah meresmikan pengoperasian layanan internet Starlink di Indonesia pada rangkaian acara World Water Forum (WWF) ke- 10 di Bali.

Sehubungan dengan masuknya Starlink di Indonesia, Kementerian ATR/BPN turut berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi terciptanya investasi di Indonesia, salah satunya berkaitan dengan hak atas tanahnya.

