46 Agenda Emiten Hari Ini Jelang Libur Panjang, Ada RUPS Waskita hingga CGV

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi hari ini. Setidaknya 46 emiten menggelar aksi korporasi antara lain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga dividen.

Emiten yang menggelar RUPS antara lain, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Supra Boga Lestari Tbk hingga PT Ekadharma International Tbk. Melansir laman BEI, Rabu (22/5/2024).

1. BFIN

Pemberitahuan PT BFI Finance Indonesia Tbk di BFI Tower Sunburst CBD Lot 1 sd 2 Jl Kapt Soebijanto Djojohadikusumo BSD City Tangerang Selatan

2. RANC

Pemberitahuan PT Supra Boga Lestari Tbk di Farmers Market Pondok Kopi Lantai 2, Jalan Robusta Raya No. 1, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur - 13460

3. EKAD

Pemberitahuan PT Ekadharma International Tbk di Ruang Basel, Lantai 7, Swissotel Jakarta PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulevard, PIK Avenue Mall, Jakarta 14470

4. WSKT

Pemberitahuan PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl MT Haryono No. 10 RT 11 RW 11 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13340

5. INOV

Pemberitahuan PT Inocycle Technology Group Tbk di Kantor PT. Inocycle Technology Group TBK, Kawasan Industri Pasar Kemis, Jl. Putera Utama No. 10, Kab. Tangerang

6. APEX

Pemberitahuan PT Apexindo Pratama Duta Tb di Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama Duta Tbk Gedung Office 8, Lantai 20, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

7. BLTZ

Pemberitahuan PT Graha Layar Prima Tbk di CGV Central Park Mall - 8th Floor, Jalan Lt. Jend S.Parman Kav. 28 Jakarta Barat

8. GIAA

Pemberitahuan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Tangerang, Indonesia

9. ARTO

Pemberitahuan PT Bank Jago Tbk di Kantor Pusat PT Bank Jago Tbk, Menara BTPN, Jl Dr. Ide Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Jakarta Selatan

10. IKAI

Pemberitahuan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk di Jakarta

11. MAPB

Pemberitahuan PT MAP Boga Adiperkasa Tbk di Sahid Sudirman Center lt. 58, Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Jakarta 10220