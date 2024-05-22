JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi hari ini. Setidaknya 46 emiten menggelar aksi korporasi antara lain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga dividen.
Emiten yang menggelar RUPS antara lain, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Supra Boga Lestari Tbk hingga PT Ekadharma International Tbk. Melansir laman BEI, Rabu (22/5/2024).
1. BFIN
Pemberitahuan PT BFI Finance Indonesia Tbk di BFI Tower Sunburst CBD Lot 1 sd 2 Jl Kapt Soebijanto Djojohadikusumo BSD City Tangerang Selatan
2. RANC
Pemberitahuan PT Supra Boga Lestari Tbk di Farmers Market Pondok Kopi Lantai 2, Jalan Robusta Raya No. 1, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur - 13460
3. EKAD
Pemberitahuan PT Ekadharma International Tbk di Ruang Basel, Lantai 7, Swissotel Jakarta PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulevard, PIK Avenue Mall, Jakarta 14470
4. WSKT
Pemberitahuan PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl MT Haryono No. 10 RT 11 RW 11 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13340
5. INOV
Pemberitahuan PT Inocycle Technology Group Tbk di Kantor PT. Inocycle Technology Group TBK, Kawasan Industri Pasar Kemis, Jl. Putera Utama No. 10, Kab. Tangerang
6. APEX
Pemberitahuan PT Apexindo Pratama Duta Tb di Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama Duta Tbk Gedung Office 8, Lantai 20, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
7. BLTZ
Pemberitahuan PT Graha Layar Prima Tbk di CGV Central Park Mall - 8th Floor, Jalan Lt. Jend S.Parman Kav. 28 Jakarta Barat
8. GIAA
Pemberitahuan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Tangerang, Indonesia
9. ARTO
Pemberitahuan PT Bank Jago Tbk di Kantor Pusat PT Bank Jago Tbk, Menara BTPN, Jl Dr. Ide Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Jakarta Selatan
10. IKAI
Pemberitahuan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk di Jakarta
11. MAPB
Pemberitahuan PT MAP Boga Adiperkasa Tbk di Sahid Sudirman Center lt. 58, Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Jakarta 10220