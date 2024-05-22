Garuda Indonesia (GIAA) Rombak Jajaran Komisaris, Mantan KSAU Jadi Komut

TANGERANG - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) merombak susunan anggota Dewan Komisaris. Keputusan ini disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini (22/5/2024).

Para pemegang saham perseroan menyetujui pengangkatan mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menjadi Komisaris Utama menggantikan Timur Sukirno. Sebelumnya, Fadjar Prasetyo merupakan Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia sejak tahun 2021.

"Sementara ada dua agenda RUPS yang belum terlaksana yakni persetujuan pengalihan kekayaan perseroan dan persetujuan kewenangan terkait kekayaan perseroan," kata Direktur Utama GIAA, Irfan Setiaputra saat konferensi pers di Tangerang pada Rabu (22/5/2024).

Adapun perihal kinerja tahun 2023, maskapai pelat merah ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha konsolidasi sebesar 40% menjadi sebesar USD2,94 miliar dibandingkan dengan pendapatan usaha di tahun 2022 lalu yang sebesar USD2,1 miliar. Pertumbuhan pendapatan usaha perseroan ditopang oleh pendapatan penerbangan berjadwal yang naik 41% menjadi USD2,37 miliar dari sebelumnya USD1,68 miliar.