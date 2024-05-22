Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tukin BPKP Naik Jadi 100%, Jokowi: Tak Boleh Hanya Perbanyak Lampu Merah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |11:01 WIB
Tukin BPKP Naik Jadi 100%, Jokowi: Tak Boleh Hanya Perbanyak Lampu Merah
Presiden Jokowi soal Tukin BPKP (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Rabu (22/5/2024).

Dalam sambutannya Jokowi mengatakan bahwa dirinya menaikkan tunjangan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) sebagai bentuk apresiasi kinerja badan yang dipimpin Muhammad Yusuf Ateh itu.

"Tahun lalu seinget saya bulan juni saya menandatangani keppres mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP jadi 100%. Ini bentuk apresiasi kepada BPKP, yang harapannya tentu memicu dan memacu kinerja dari BPKP," kata Jokowi dalam sambutannya.

BPKP, kata Jokowi, memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal. Dirinya mencontohkan BPKP dalam kereta diibaratkan berkontribusi dalam membangun rel dan memastikan kereta sampai tujuan dengan cepat dan tepat.

"Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh itu gak boleh, bukan itu. Atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak ini tidak, bukan itu," kata Jokowi.

1 2
